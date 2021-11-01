У Бразилії завалилася печера, поховавши дев'ятьох осіб

На сході Бразилії завалилася печера, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей, ще одну вдалося врятувати. Про це, з посиланням на Синьхуа, повідомляє Корреспондент.

"Дев'ять бразильських пожежників загинули і одного було врятовано після того, як у штаті Сан-Паулу завалилася печера, поховавши людей під землею" , - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що інцидент стався, коли 26 пожежників проводили навчання у печері.

"Після майже 12-годинної рятувальної операції було виявлено дев'ять тіл і одну людину було відправлено до лікарні з гіпотермією та проблемами з диханням" , - повідомило видання.

Серед загиблих пожежників були дві жінки.