У Бразилії завалилася печера, поховавши дев'ятьох осіб
На сході Бразилії завалилася печера, внаслідок чого загинули дев'ятеро людей, ще одну вдалося врятувати. Про це, з посиланням на Синьхуа, повідомляє Корреспондент.
"Дев'ять бразильських пожежників загинули і одного було врятовано після того, як у штаті Сан-Паулу завалилася печера, поховавши людей під землею", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що інцидент стався, коли 26 пожежників проводили навчання у печері.
"Після майже 12-годинної рятувальної операції було виявлено дев'ять тіл і одну людину було відправлено до лікарні з гіпотермією та проблемами з диханням", - повідомило видання.
Серед загиблих пожежників були дві жінки.