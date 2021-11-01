Apple пояснила відсутність сенсорного екрана у ноутбуках

Топ-менеджери Apple пояснили, чому в лінійках ноутбуків компанії відсутні моделі з сенсорним дисплеєм. Про це повідомляє The Wall Street Journal, повідомляє Лента.ру.

У розмові з журналістом видання Джоанною Штерн (Joanna Stern) представники компанії відповіли на запитання щодо нових MacBook Pro. Так, віце-президент Apple Джон Тернус (John Ternus) пояснив, що Apple досі не випустила ноутбук із сенсорним екраном, оскільки для таких цілей вже є iPad.

"Він повністю оптимізований для цього" , - зазначив Тернус.

Представник компанії Том Богер також пояснив, чому в нових MacBook Pro відсутній біометричний сенсор Face ID, хоча ноутбуки мають «монобров». Богер наголосив, що руки користувача постійно знаходяться на клавіатурі, тому спосіб розблокування за допомогою дактилоскопічного сенсора Touch ID є зручнішим.