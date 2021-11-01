Apple пояснила відсутність сенсорного екрана у ноутбуках
Топ-менеджери Apple пояснили, чому в лінійках ноутбуків компанії відсутні моделі з сенсорним дисплеєм. Про це повідомляє The Wall Street Journal, повідомляє Лента.ру.
У розмові з журналістом видання Джоанною Штерн (Joanna Stern) представники компанії відповіли на запитання щодо нових MacBook Pro. Так, віце-президент Apple Джон Тернус (John Ternus) пояснив, що Apple досі не випустила ноутбук із сенсорним екраном, оскільки для таких цілей вже є iPad.
"Він повністю оптимізований для цього" , - зазначив Тернус.
Представник компанії Том Богер також пояснив, чому в нових MacBook Pro відсутній біометричний сенсор Face ID, хоча ноутбуки мають «монобров». Богер наголосив, що руки користувача постійно знаходяться на клавіатурі, тому спосіб розблокування за допомогою дактилоскопічного сенсора Touch ID є зручнішим.
"Ми постійно прислухаємося до думки наших клієнтів" , - відповів Богер на запитання Штерн про те, чому в компанії вирішили повернути магнітну зарядку MagSafe та порти та прибрали сенсорну смужку Touch Bar.