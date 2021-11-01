Оксфордський словник назвав слово 2021 року

Оксфордський словник англійської мови обрав слово 2021 року. Цього року ним стало слово vax (тобто "вакцина", "вакцинація", "вакцинувати"), повідомляє УНІАН.

Поняття вакцини (vaccine) існує в англійській мові з кінця 1790-х років - приблизно тоді англійський лікар Едвард Дженнер виявив, що коров'ячу віспу можна використовувати для вакцинації людей проти смертельного вірусу віспи.

Згідно з прес-релізом на сайті видавництва Оксфордського університету, слово vax станом на вересень 2021 року використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020-му.

"Vax - наше слово року у 2021 році. [...] Немає слова, яке краще відображає атмосферу цього року, ніж vax" , - йдеться на сайті.

Словник також відзначив прискорення поширення похідних цього слова. Наприклад, таких як vaxxie (фото, зроблені під час вакцинації, за аналогією з "селфі"), anti-vaxxer (противник вакцинації), double-vaxxed (людина, вакцинована двома дозами).

За даними Оксфордського словника, тенденція до більш частого вживання аналогів слова vax спостерігається і в інших мовах. Так у Португалії сьогодні це слово звучить у 10 разів частіше, ніж 10 років тому, а у французькій мові тепер практично завжди говорить саме про щеплення проти COVID-19.

Раніше Оксфордський словник не зміг визначити слово 2020 року. Експерти відзначили, що 2020 рік неможливо описати одним словом.