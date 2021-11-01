Оксфордський словник назвав слово 2021 року

Оксфордський словник назвав слово 2021 року

Оксфордський словник англійської мови обрав слово 2021 року. Цього року ним стало слово vax (тобто "вакцина", "вакцинація", "вакцинувати"), повідомляє УНІАН.

Поняття вакцини (vaccine) існує в англійській мові з кінця 1790-х років - приблизно тоді англійський лікар Едвард Дженнер виявив, що коров'ячу віспу можна використовувати для вакцинації людей проти смертельного вірусу віспи.

Згідно з прес-релізом на сайті видавництва Оксфордського університету, слово vax станом на вересень 2021 року використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020-му.

"Vax - наше слово року у 2021 році. [...] Немає слова, яке краще відображає атмосферу цього року, ніж vax", - йдеться на сайті.

Словник також відзначив прискорення поширення похідних цього слова. Наприклад, таких як vaxxie (фото, зроблені під час вакцинації, за аналогією з "селфі"), anti-vaxxer (противник вакцинації), double-vaxxed (людина, вакцинована двома дозами).

За даними Оксфордського словника, тенденція до більш частого вживання аналогів слова vax спостерігається і в інших мовах. Так у Португалії сьогодні це слово звучить у 10 разів частіше, ніж 10 років тому, а у французькій мові тепер практично завжди говорить саме про щеплення проти COVID-19.

Раніше Оксфордський словник не зміг визначити слово 2020 року. Експерти відзначили, що 2020 рік неможливо описати одним словом.

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