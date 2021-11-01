МакSім влаштувала вечірку зі справжнім поні на честь дня народження молодшої дочки

Артистка вирішила влаштувати доньці вечірку у стилі My little pony з аніматорами та розважальною програмою. Фото зі свята артистка опублікувала у Instagram, повідомляє Сьогодні.

Фото: instagram.com/maksimartist

Фото: instagram.com/maksimartist

Фото: instagram.com/maksimartist

На вечірці доньки співачки з'явився справжній поні.

На святі нас відвідав чудовий Димок, частий гість на дитячих заходах, він дуже лагідний та тягнеться до людей, – розповіла співачка.

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Фото: instagram.com/maksimartist

Артистка запевнила, що діти поводилися з твариною акуратно.

Наші діти розуміють, що потрібно ставитися до всіх тварин з повагою та добротою, і всі почувалися комфортно та затишно, – зазначила артистка.