Фігуранти санкцій РНБО продали свої літаки – розслідування

Цього року під санкції РНБО потрапили 5 літаків, що належали компаніям Тараса Козака, Віталія Хомутинніка, Віктора Медведчука та інших. Деякі з цих літаків завчасно покинули Україну, а пізніше були продані, повідомляє Українська правда.

На початку цього року Рада національної безпеки і оборони на чолі з президентом Володимиром Зеленським наклала санкції на кілька десятків фізичних осіб та компаній. Окрему увагу СБУ звернула на фірми, на які були зареєстровані 5 приватних літаків. Ці літаки мали стосунок до чотирьох впливових українських депутатів та бізнесменів. Санкції накладені через дуже серйозні звинувачення – прямі перельоти цих літаків з України до Російської Федерації.

Під санкції 19 лютого потрапили літак народного депутата України та кума президента Росії Путіна Віктора Медведчука, який він, за його словами, орендував, два літаки, які мають стосунок до найближчого соратника Медведчука депутата Тараса Козака, літак колишнього нардепа та бізнесмена Віталія Хомутинніка, та літак, який було зареєстровано на фірму дружини столичного забудовника Ігоря Кушніра.

Санкції було накладено на три роки, але і року не минуло, як нам вдалося встановити, що два з цих літаків вже продано. Два борти продають просто зараз. І лише один літак нікуди не літає.

Так свої літаки вже продали Хомутиннік, Кушнір та Козак (у якого два борти – один вже проданий, інший лише в процесі продажу). Лише літак Медведчука фактично під санкціями, адже перебуває в Україні.

Підсанкційні літаки вдалося продати, оскільки вони завчасно покинули територію України, а пізніше змінили бортові номери й таким чином уникли санкцій.