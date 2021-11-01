МастерШеф 11: одинадцятий випуск

Учасникам кулінарного шоу довелося проявити одразу два таланти - кулінарний та шпигунський, повідомляє Корреспондент.

У суботу, 30 жовтня, о 22:00 на телеканалі СТБ відбувся одинадцятий випуск 11 сезону популярного шоу МастерШеф.

Учасникам довелося продемонструвати одразу два таланти - кулінарний та шпигунський. За умовами першого конкурсу, вони поділились на дві команди і ходили у розвідку, стежа за командою суперників та намагаючись вивідати усі їхні секрети. Кожна команда мала приготувати по дві страви: першу, яку озвучать судді, і другу - страву суперників, рецепт якої необхідно роздобути за допомогою шпигунських ігор.

Розвідник зможе розглядати процес приготування, заглядати під поверхні та спостерігати за суперниками у відведений час, але куштувати страви або втручатися у процес - суворо заборонено.

Команди спробували заплутати конкурентів, збити їх з пантелику зайвими процесами, неправильними інгредієнтами або рецептами.