Влада має право обирати: Подоляк про звинувачення ОП у цензурі
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував звинувачення журналістів на адресу ОП. Про це він розповів у інтерв'ю, повідомляє Ділова столиця.
"Журналісти мають повне право прописати драматургію своєї програми, сценарно все вибудувати – з цим ніхто не сперечається. А партія влади має право обрати, хто буде в цій історії її представляти. Адже владі теж потрібно, щоб її спікери були виразними і переконливими. Це ж двосторонній рух. Ми ж інших гостей не обговорюємо і не говоримо, кого кликати. Ми ніколи до цього не лізли", – сказав Подоляк.
На що йому нагадали про ультиматум ОП – не кликати на ефір позафракційного нардепа Гео Лероса.
"Ви запрошуєте на тему бюджету людину, яка не говоритиме про сутність, — вона просто ображатиме президента або главу Офісу, або прем'єрміністра, або якогось депутата. Ми не проти опонентів, які критикують по суті, але ми проти, коли журналісти садять у студію людей, які займаються прямою образливою риторикою, і наші депутати кажуть: "А навіщо мені приходити і все це слухати?" — відповів радник голови ОП.