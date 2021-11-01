Влада має право обирати: Подоляк про звинувачення ОП у цензурі

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував звинувачення журналістів на адресу ОП﻿. Про це він розповів у інтерв'ю, повідомляє Ділова столиця.

"Журналісти мають повне право прописати драматургію своєї програми, сценарно все вибудувати – з цим ніхто не сперечається. А партія влади має право обрати, хто буде в цій історії її представляти. Адже владі теж потрібно, щоб її спікери були виразними і переконливими. Це ж двосторонній рух. Ми ж інших гостей не обговорюємо і не говоримо, кого кликати. Ми ніколи до цього не лізли" , – сказав Подоляк.

На що йому нагадали про ультиматум ОП – не кликати на ефір позафракційного нардепа Гео Лероса.