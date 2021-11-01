До Чорного моря йде командний корабель США
Американський флагманський командний корабель Mount Whitney вирушив до Чорного моря. Про це, посилаючись на пост Шостого флоту американських Військово-морських сил (ВМС) у Twitter, повідомляє Корреспондент.
Флагманський корабель Mount Whitney проведе спільні операції з силами НАТО та партнерами Альянсу.
"Флагманський корабель Шостого флоту Mount Whitney <...> розпочав свій перехід у північному напрямку в Чорному морі для проведення операцій з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні", – ідеться в повідомленні.