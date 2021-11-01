Один з кращих голеадорів в історії УПЛ готовий завершити кар'єру

Екснападник збірної України, який нині захищає кольори закарпатського "Миная" Євген Селезньов розповів, коли планує зав'язати з професійним футболом, повідомляє УНІАН.

За словами одіозного футболіста, він не має наміру вішати бутси на цвях до тих пір, поки не стане кращим бомбардиром в історії чемпіонату України з футболу.

"Мені треба забити вісім голів. Тільки забиваю восьмий - відразу йду і скажу "Велике спасибі". Нехай потім поб'ють мій рекорд. Мені все одно, я виконав своє слово. Зрозуміло, що Ярмоленко сюди повернеться, Мораес відновиться. Але у мене завдання зараз. Я занадто зациклений, напевно, на голах, тому не залітає", - заявив гравець "Миная" в інтерв'ю програмі Великий футбол.

Шанс забити свій черговий гол і наблизитися до рекорду у Селезньова є вже в понеділок, 1 листопада. Його "Минай" в рамках 13-го туру УПЛ зіграє в гостях проти "Дніпра-1".

Відзначимо, що в нинішньому сезоні української Прем'єр Ліги Селезньов зіграв 10 матчів у складі "Миная", але голів не забивав, віддавши лише один гольовий пас.

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