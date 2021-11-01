Один з кращих голеадорів в історії УПЛ готовий завершити кар'єру
Екснападник збірної України, який нині захищає кольори закарпатського "Миная" Євген Селезньов розповів, коли планує зав'язати з професійним футболом, повідомляє УНІАН.
За словами одіозного футболіста, він не має наміру вішати бутси на цвях до тих пір, поки не стане кращим бомбардиром в історії чемпіонату України з футболу.
"Мені треба забити вісім голів. Тільки забиваю восьмий - відразу йду і скажу "Велике спасибі". Нехай потім поб'ють мій рекорд. Мені все одно, я виконав своє слово. Зрозуміло, що Ярмоленко сюди повернеться, Мораес відновиться. Але у мене завдання зараз. Я занадто зациклений, напевно, на голах, тому не залітає", - заявив гравець "Миная" в інтерв'ю програмі Великий футбол.
Шанс забити свій черговий гол і наблизитися до рекорду у Селезньова є вже в понеділок, 1 листопада. Його "Минай" в рамках 13-го туру УПЛ зіграє в гостях проти "Дніпра-1".
Відзначимо, що в нинішньому сезоні української Прем'єр Ліги Селезньов зіграв 10 матчів у складі "Миная", але голів не забивав, віддавши лише один гольовий пас.
Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну
- Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 116 голів у чемпіонатах України.
- Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.
- У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.
- За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.
- Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "годувальник".
- Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".
- У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам з трибун.