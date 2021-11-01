Зріс попит на частину спеціальностей: платять до 30 тисяч грн

В Україні стався сплеск попиту на продавців, барист та автослюсарів. Заробітна плата деяких фахівців може сягати близько 30 тис. грн на місяць, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла Олена Кирильєвніна, керівниця відділу роботи з партнерами Jooble.

"Ці професії завжди користувалися попитом, але останнім часом стали більш затребуваними. Але зберігається тенденція, що рівень зарплат в столиці і містах-мільйонниках все ще істотно відрізняється від регіонів, що стимулює вимушену міграцію людей в великі міста" , – говорить експертка.

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Так, згідно з її даними, останнім часом найбільш активно шукали продавців-консультантів, менеджерів із продажу, офіціантів, вантажників та інших. Нині таким спеціалістам пропонують такі зарплати:

продавець – консультант – 25000 грн

Менеджер з продажу – 30000 грн

Баріста – 15000 грн

Офіціант – 15000 грн

Вантажник – 12500 грн

Охоронець – 12000 грн

Прибиральниця – 10 000 грн

Каменяр – 28000 грн

Автослюсар – 30000 грн

Швачка – 17000 грн

Зазначимо, при цьому середня зарплата в Україні згідно з кадровими порталами становить лише близько 16,4 тис. грн. Найбільше платять у столиці (17,5 тис. грн), а, наприклад, у Запоріжжі в середньому можуть розраховувати на зарплату у розмірі 12 тис. грн. Традиційно більше заробляють у великих містах, а у невеликих населених пунктах розмір заробітної плати може бути в рази нижчим.