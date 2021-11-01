Ціна газу в ЄС зросла на 11%

Спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок зросла на 11% на тлі переведення одного з найважливіших імпортних газопроводів "Ямал-Європа" (нею може прокачуватися до 100 млн куб. м на добу) в реверсний режим (не зі сходу на захід, а із заходу на схід), повідомляє "Интерфакс".

У понеділок вранці ціна найближчого (грудневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures зросла до 72,1 євро за МВт.год., або $861 за тисячу кубометрів. У п'ятницю торги за цим інструментом завершилися на рівні $775.

Газопровід "Ямал-Європа" перейшов у реверсний режим з початку суботи, 30 жовтня, у понеділок постачання у реверсному режимі – з Німеччини до Польщі – зросли у кілька разів.