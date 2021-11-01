У Києві люди побилися в черзі на вакцинацію

Напередодні переходу Києва до червоної зони епідеміологічної небезпеки охочі зробити щеплення від COVID-19 влаштували бійку у черзі на пункті вакцинації, повідомляє Новое время.

Відповідне відео було опубліковано у соцмережах.

На ньому видно, як біля входу в один зі столичних центрів вакцинації зібралася велика кількість людей, а на підлозі б’ються двоє чоловіків, яких намагаються розняти кілька небайдужих очевидців.

Де саме мав місце цей інцидент, не уточнюється.