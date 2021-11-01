COVID-сертифікати в "Дії" будуть доступні не всім

Цифровий сертифікат у "Дії" про COVID-вакцинацію зможуть отримати лише ті, хто зробив щеплення в Україні, повідомляє Сьогодні.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич.

Якщо ви пройшли вакцинацію від COVID-19 в іншій країні, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря з документом, що засвідчує щеплення. На його основі лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та видасть паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію. Цифровий сертифікат у "Дії" у такому разі не генерується. ﻿﻿