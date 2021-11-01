В Мінську виставили автомат, з яким бігав Лукашенко

У Мінську в Палаці незалежності виставили автомат, із яким самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 23 серпня минулого року прилетів гелікоптером у свою резиденцію, повідомляє Лівий берег.

Судячи з фото, у Палаці незалежності створили спеціальну експозицію. До неї увійшли: картина із зображенням Лукашенка та його сина Миколи у військовій формі; автомат, берет, форма, прапор із написом "За Батьку" та скульптура від білоруського ОМОНу.

Фото: t.me/pul_1

"Автору експозиції – залік автоматом. Пул уже знає, де під час наступної екскурсії Палацом буде черга з охочих зробити фото на згадку" , – ідеться у повідомленні.

Картину Лукашенку подарували минулого дня народження Її авторка – донька одного зі співробітників служби безпеки президента Білорусі. Лукашенку сподобалась картина і він доручив розмістити її у Палаці незалежності.