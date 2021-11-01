"Слуга народу" визначилася з кадровими ротаціями в Кабміні

"Слуга народу" попередньо визначилася з кандидатами на посади віцепрем’єра, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, екології та оборони, звільнення міністра економіки Олексія Любченка наразі ще під питанням, повідомляє Українська правда.

Про це розповіли співрозмовники видання у монобільшості та у команді президента.

"Це все вирішено на 90 процентів. У нас як завжди лишають 10% на випадок "ну не вийшло" , – каже джерело в команді президента.

За даними джерел, станом на неділю кадрові ротації у Кабміні виглядають так:

замість міністра екології Романа Абрамовського прийде його заступник Руслан Стрілець;

прийде його заступник Руслан Стрілець; міністра оборони Андрія Тарана замінять на міністра інтеграції ТОТ Олексія Резнікова;

замінять на міністра інтеграції ТОТ Олексія Резнікова; Резнікова – на нардепа від "Слуги народу" Ірину Верещук;

– на нардепа від "Слуги народу" Ірину Верещук; віцепрем’єра Олега Уруського – на головного митника Павла Рябікіна.

Станом на ранок понеділка під питанням ще звільнення Любченка.

Обговорюється, що замість Любченка можуть призначити заступницю голови ОПУ Юлію Свириденко.

За даними джерел, кадрові питання детально планують обговорити з депутатами монобільшості увечері 1 листопада, адже "співбесідами і звільненнями як завжди займалися на Банковій".