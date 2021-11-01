Оновлення Windows знову зламало принтери

Microsoft визнала проблеми, пов'язані з принтерами, що працюють з комп'ютерами на Windows, повідомляє Лента.ру.

Фахівці компанії заявили, що Microsoft в курсі зазначених проблем. Як зазначили журналісти, проблеми виникли після виходу оновлень KB5006674 для Windows 11 і KB5006670 для Windows 10.

За словами експертів, апдейти знову могли вплинути на функцію віддаленого друку через мережеве обладнання. Найчастіше з поломками стикаються співробітники підприємств, які використовують корпоративні версії операційної системи Microsoft. Однак підключитися до серверів компанії для віддаленого друку не можуть і багато користувачів домашніх версій Windows.

Представники Microsoft пообіцяли виправити помилки у майбутньому. Як тимчасовий захід інженери компанії рекомендували корпоративним користувачам звернутися до системних адміністраторів для оновлення TCP-з'єднання з сервером друку.

У жовтні стало відомо, що виробник офісного обладнання Brother розповів про проблеми його девайсів при взаємодії з Windows 11. У липні повідомлялося, що зловмисники знайшли спосіб злому комп'ютерів через принтери.