Грошові перекази в Україну з початку року перевищили $10 млрд

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за вересень 2021 року склав 1 266 млн доларів. Це на 23,4% більше, ніж роком раніше (1 026 млн доларів), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Всього за даними Національного банку України (НБУ) за січень-вересень 2021 року в Україну надійшло 10 339 млн доларів, що на 19,7% більше, ніж роком раніше (8 636 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-вересні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 4 388 млн доларів, що на 1 085 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (3 303 млн доларів).

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2021 році з 13,3 до 14,3 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 14,1 до 15 млрд доларів, на 2023 рік - з 14,8 до 15,7 млрд доларів.