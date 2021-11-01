Російські хакери викрали дані зірок у ювелірної компанії

Хакери, які атакували британську ювелірну компанію Graff Diamonds, отримали доступ до особистих даних відомих світових особистостей: зірок Голлівуду, спортсменів та політиків, у тому числі й експрезидента США Дональда Трампа, повідомляє Страна UA.

Відомо, що хакери вже розмістили в даркнеті вкрадені списки клієнтів, рахунки-фактури, квитанції та інші документи. За даними видання, це "становить лише 1% від усіх викрадених файлів". Серед опублікованих - файли, що стосуються колишнього президента США Дональда Трампа, американської телеведучої Опри Вінфрі, британського футболіста Девіда Бекхема та інших.

За даними експертів, викрадачі вимагатимуть викуп у криптовалюті, яку неможливо відстежити. Це може бути біткоїн. Також зловмисників можуть влаштувати коштовності.

Постраждала компанія заявила, що поінформувала тих, чиї персональні дані могли бути викрадені.

Видання пише, що в причетності до атаки підозрюють хакерське угруповання Conti, яке пов'язують із Росією.