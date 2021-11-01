У Тернополі посилили карантинні обмеження

Тернопіль з 1 листопада посилив карантинні обмеження, повідомляє Ділова столиця.

Рішення щодо посилення карантину ухвалив міський штаб боротьби з коронавірусом.

З 1 листопада у місті діятимуть такі обмеження:

Вимірювання температури у відвідувачів громадських місць, ТРЦ, шкіл, дитсадків тощо.

У середніх і дошкільних навчальних закладах забороняються масові заходи.

Також обмеження стосуються закладів громадського харчування. Працівникам усіх сфер обслуговування дозволять працювати за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР тесту.

Кав'ярні та ресторани працюватимуть лише до 23:00.

Дозволяється наповненість закладів не більш ніж на 50%, не більш як четверо людей за одним столиком на відстані 1,5 м між столиками.

Заборонені масові зібрання і дискотеки.

Пенсіонери можуть на пільгових умовах користуватись громадським транспортом лише з 10:00 до 16:00). У вихідні та святкові дні проїзд буде без обмежень.

Усі водії громадського транспорту мають бути вакциновані.

Першочергова посадка у громадський транспорт — лише для учнів.

Школи та дитсадки поки не закриватимуть. Ті школи, які були на канікулах до 1 листопада, відновлюватимуть навчання в очному режимі.