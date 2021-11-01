Amazon вкладає мільярди доларів у конкурента Tesla

Компанія Amazon володіє 20% в Rivian Automotive - стартапі, що розробляє електромобілі, повідомляє УНІАН.

На сьогодні Amazon інвестував в Rivian понад $1,3 млрд.

Загальна вартість цінних паперів Rivian, якими володіє Amazon, становить $3,8 млрд.

Amazon вже замовила 100 тис. електрокарів до 2030 року. При цьому, Rivian планує випустити 10 тис. нових машин вже у 2022 році.

Rivian розкрила подробиці щодо своєї співпраці з Amazon напередодні IPO, яке заплановане на листопад 2021 року. Виробник електромобілів хоче вийти на біржу Nasdaq під тікером RIVN.