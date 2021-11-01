Audi показала розкішний седан A8L Horch

Audi представила подовжений седан Audi A8L Horch. Новинка повинна створити гідну конкуренцію флагманському седану Mercedes-Maybach, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

З появою спеціального видання Horch німецький автовиробник пішов на важливий крок - відродити преміальний бренд концерну, який блищав в 30-40-і роки минулого століття і закінчив своє існування в 50-і роки минулого століття.

Представлений в Китаї перед автосалоном в Гуанчжоу, A8L Horch Founder's Edition отримав подовжену на 130 мм колісну базу. Решітці радіатора додали хрому і зробили її більш монументальною. 20-дюймові колісні диски отримали центральну вставку з логотипом "Horch".

Версія Founder's Edition буде представлена в двох ексклюзивних кольорах кузова: Oakrun і Nimbusgrau. Вони створені, щоб підкреслити стилістичні особливості автомобіля. За додаткову плату також доступні двоколірні схеми забарвлення. У салоні-справжнє царство шкіри, дерева і алькантари. Стьобана ромбовидна шкіра прикрашає сидіння і дверні карти. Крісла заднього ряду отримали додаткову амортизацію. Седан оснащений масажером не тільки для спини, але і для ніг для пасажирів.

Дещо дивно, що Audi не вибрала для новинки найпотужніший з доступних двигунів. Замість топового V8, A8L Horch оснастили 3,0-літровим бензиновим V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 340 к.с. інших силових установок для відродженого Horch поки не анонсовано.

Очікується, що новий A8L Horch буде продаватися не тільки в Китаї, але і на інших ринках, хоча головні покупці новинки зосереджені в Піднебесній. Можна припустити, що A8L Horch також з'явиться в автосалонах країн Близького Сходу. Ціни, терміни початку виробництва і розширені характеристики стануть відомі в листопаді, після прем'єри на автосалоні в Гуанчжоу.