В Україні планують розпочати виробництво Bayraktar

Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар у бліц-інтерв'ю розповів про співпрацю України й Туреччини в оборонній сфері, повідомляє Радіо Свобода.

Він зазначив, що виробничі потужності Туреччини вже заповнені, тому турецька сторона зацікавлена у відкритті нового заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

"Bayraktar зацікавили зараз багато країн, і вже є попередні контракти з деякими європейськими державами... І виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені. Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересі турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, аби володіти цією технологією та спільно формувати оборонну сферу" , - наголосив дипломат.

Він заявив, що невдовзі в Україні з'явиться центр розвитку та ремонту безпілотників Bayraktar та навчальний центр. Це передбачено меморандумом, підписаним між компанією-виробником турецьких безпілотників та Міністерством оборони України.

"Насправді, це питання, мабуть, місяців, а не років. І вже роботи ведуться щодо того, аби виділити відповідну земельну ділянку, щоб розпочати предметні роботи зі спорудження цього центру збереження та ремонту. І так само паралельним треком йдуть роботи щодо створення виробничих потужностей і започаткування виробництва Bayraktar в Україні. Я не скажу конкретних часових рамок, щоб не створювати помилкове враження... але насправді роботи ідуть досить швидкими темпами, і це точно не роки, а місяці" , - розповів Боднар. ﻿

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