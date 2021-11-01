Honda представила відроджену модель Integra

Японська компанія Honda повертає у своє продуктове портфоліо модель Intregra. Новинку презентовано на китайському ринку, а "донором" виступив седан Civic, повідомляє Обозреватель.

Після 15 років забуття модель Integra з'явиться в асортименті продукції компанії Honda. Від спорідненого Сivic новинка відрізняється спортивнішими налаштуваннями, а також додатковими опціями, покликаними підкреслити драйверський характер новинки.

Після 15 років забуття модель Integra з'явиться в асортименті продукції компанії Honda. Джерело: GAC-Honda

Зовні Honda Integra з Піднебесної виділяється іншими бамперами та світлотехнікою, а в списку опцій з'явилися 18-дюймові диски. Крім того, як опція можна замовити спойлер на кришці багажника, чорні корпуси дзеркал, а також матовий декор замість хромованого.

Для оздоблення салону пропонується багата палітра кольорів та матеріалів, покликаних максимально персоналізувати модель. У списку оснащення – цифрова панель приладів та інфо-розважальна система із сенсорним 9-дюймовим екраном. Покупці зможуть обирати між люком з електроприводом чи панорамним дахом.

Зовні Honda Integra з Піднебесної виділяється іншими бамперами та світлотехнікою, а в списку опцій з'явилися 18-дюймові диски. Джерело: GAC-Honda

Для Honda Integra підготували найпотужніший варіант двигуна, який використовується на Civic – 1,5-літровий турбований двигун потужністю 182 л. У парі з ним працюватиме безступеневий варіатор чи 6-швидкісна "механіка".

Виробництво Honda Integra буде організовано на спільному підприємстві GAC-Honda, а у дилерів новинка очікується у грудні цього року. Крім того, у США наступного року розпочнеться виробництво ліфтбека Acura Integra.