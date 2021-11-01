Газпром розпочав постачання до Молдови за новим контрактом

Постачання газу до Молдови за новим контрактом з "Газпромом" розпочалося, заявив прес-секретар російсько-молдавського підприємства "Молдовагаз" Олександр Барбов, повідомляє ТАСС.

"Постачання газу до Молдови за новим контрактом розпочалося. Його вартість у листопаді визначається за досягнутою на переговорах з "Газпромом" формулою розрахунку ціни. Газ поставляється за колишнім маршрутом, через територію України", - сказав Барбов.

У п'ятницю керівники "Газпрому" та Молдови погодили умови контракту на постачання палива, а також схему погашення заборгованості країни. Як заявив після переговорів з головою "Газпрому" Олексієм Міллером віце-прем'єр Молдови Андрій Спину, згідно з умовами нового контракту, ціна на газ для республіки в листопаді становитиме $450 за 1 тис. куб. м. Спину зазначив, що формула розрахунку враховує співвідношення ринкових цін на газ і нафту, проте розкрити її він відмовився, пославшись на комерційну таємницю. Щодо боргу Молдови, продовжив віце-прем'єр, сторони домовилися провести його незалежний аудит у 2022 році.

Як повідомили у "Газпромі", контракт з 1 листопада 2021 року продовжено на п'ять років.