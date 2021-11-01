У "СН" назвали можливу причину дефіциту кисню в лікарнях

Україна поточного тижня увійшла до трійки країн за смертністю від коронавірусу. Щодня фіксували понад 20 тисяч нових випадків зараження та понад 500 смертей на день від COVID-19. Українські лікарні на межі колапсу через нестачу кисню, повідомляє УНІАН.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький не виключає, що викликати дефіцит кисню на піку пандемії могла диверсія. Ситуацію з проблеми щодо постачання кисню в лікарні прокоментував і нардеп від "Слуги народу" Денис Маслов в ефірі "Україна 24".

Відомо, що в Україні два заводи, які виробляли кисень, закрилися на планове технічне обслуговування. Нардеп наголосив, що ситуація щодо закриття повинна бути ретельно досліджена.

"Я думаю, що питання, чому закрилися два заводи, в будь-якому випадку потрібно з'ясувати. Я знаю, що таке доручення є... Я сам з Дніпровщини, і ці два підприємства розташовані у Дніпрі. Я знаю, що одне з цих підприємств, я свідомо не кажу назву, воно всі запаси, які були, підготувало та надало для того, щоб була можливість поставити. Також держава домовилася про постачання кисню з Польщі та Румунії" , - сказав Маслов.

Маслов підкреслив, що в Україні є понад три десятки підприємств, які виготовляють кисень. Також він повідомив, що ці заводи виготовлять не тільки медичний кисень, а й технічний, який, за словами Маслова, більш очищений.