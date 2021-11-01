МОЗ назвало умови анулювання COVID-сертифіката

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, за яких умов COVID-сертифікат повинен бути анульований. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Якщо доведено, що медичний запис недостовірний, він повинен бути скасований і сертифікат повинен бути анульований, повідомили в МОЗ.

"Це, очевидно, відбудеться після того, як доведена вина і сам факт підробки даних. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було" , - зазначила Карчевич.

За її словами, інформація про можливі підозрілі випадки передається в правоохоронні органи.

"Всі повідомлення, які з'являються в соцмережах або ми отримуємо по телефону, відразу передаються для здійснення слідчих дій. А вже правоохоронні органи роблять "контрольні закупівлі" або Кіберполіція перевіряє. Механізм уже відпрацьований" , - розповіла Карчевич.

Через провадження, де йдеться про медичних співробітників, МОЗ звертається до місцевих рад, щоб відсторонити керівників закладів на час слідства.