Зеленський вперше очолив антирейтинг українських політиків

Серед кандидатів на посаду Президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, 31,9% українців називали Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова﻿.

Також серед кандидатів на посаду Президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, респонденти називали, Петра Порошенка (31,6%), Віктора Медведчука (24,7%), Юрія Бойка (24,0%), Олега Ляшка (15,0%,) Юлію Тимошенко (13,8%) та Олега Тягнибока (11,0%).

Решту кандидатів назвали менше 10% опитаних.