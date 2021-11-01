Зеленський вперше очолив антирейтинг українських політиків
Серед кандидатів на посаду Президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, 31,9% українців називали Володимира Зеленського.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Також серед кандидатів на посаду Президента України, за яких не будуть голосувати за жодних обставин, респонденти називали, Петра Порошенка (31,6%), Віктора Медведчука (24,7%), Юрія Бойка (24,0%), Олега Ляшка (15,0%,) Юлію Тимошенко (13,8%) та Олега Тягнибока (11,0%).
Решту кандидатів назвали менше 10% опитаних.