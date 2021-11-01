Розі Хантінгтон-Уайтлі показала живіт, що округлився.

34-річна модель Розі Хантінгтон-Уайтлі зараз перебуває в радісному очікуванні малюка — зірка чекає на другу дитину від свого 54-річного коханого Джейсона Стетхема. Вчора вона поділилася в інстаграмі фотографією, на якій показала живіт, що помітно округлився, повідомляє Spletnik.

Фото з інстаграма

Подробиці Розі не ділиться: ні її термін, ні стать дитини вона поки не повідомила.

Фото з інстаграма

Розі та Джейсон, роман яких розпочався у 2010 році, вже виховують чотирирічного сина Джека. Первенец пари народився через рік після заручин батьків.

Модель зазначала, що шлюб не є для них із Джейсоном головним пріоритетом, тому з весіллям вони не поспішають.

Думаю, буде весело зробити це, коли дитина трохи підросте і зможе взяти участь у святі, — наголошувала вона.