Розі Хантінгтон-Уайтлі показала живіт, що округлився.
34-річна модель Розі Хантінгтон-Уайтлі зараз перебуває в радісному очікуванні малюка — зірка чекає на другу дитину від свого 54-річного коханого Джейсона Стетхема. Вчора вона поділилася в інстаграмі фотографією, на якій показала живіт, що помітно округлився, повідомляє Spletnik.
Подробиці Розі не ділиться: ні її термін, ні стать дитини вона поки не повідомила.
Розі та Джейсон, роман яких розпочався у 2010 році, вже виховують чотирирічного сина Джека. Первенец пари народився через рік після заручин батьків.
Модель зазначала, що шлюб не є для них із Джейсоном головним пріоритетом, тому з весіллям вони не поспішають.
Думаю, буде весело зробити це, коли дитина трохи підросте і зможе взяти участь у святі, — наголошувала вона.