Київ знову в десятці міст із найбруднішим повітрям

Столиця України у понеділок, 1 листопада, увійшла до десятки міст світу з найвищим показником забруднення повітря, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це свідчать дані порталу IQair, який відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Станом на 8:00 ранку індекс Києва становить 149 за норми 50. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

Станом на 10.00 ранку Київ був на сьомому місці антирейтингу з коефіцієнтом 155.

Скриншот з сайту IQair

При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, у приміщеннях закривати вікна та включати очищувачі повітря, а також уникати спортивних занять на відкритому повітрі.