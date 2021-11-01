Зеленський: обов'язок багатих країн – допомогти модернізуватися тим, що розвиваються

Президент України Володимир Зеленський заявив, що допомога країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економіки є "частиною глобальної технології порятунку", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це не просто моральний обов'язок багатих країн – допомогти країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економік. Це частина глобальної технології порятунку. Ми здатні зупинити катастрофічні кліматичні зміни, якщо всі, від кого це залежить, будуть сумлінними. Утримати глобальне потепління в межах не вище, ніж на півтора градуси Цельсія – цілком реально. Кліматична нейтральність – це теж реально. Але лише за умови, що держави світу йтимуть до цього скоординовано та відповідально", – йдеться у колонці, написаній президентом для проекту "Green Deal" та опублікованій 1 листопада .

Президент назвав кліматичну конференцію у Глазго, в якій він бере участь, "одними з найважливіших зборів цього року" .

"Якщо не вдасться знизити темп кліматичних змін, то після 2030 року соціальні та економічні втрати будуть настільки значними, що ми це просто навіть ще не уявляємо. Ніхто у світі не здатний закритися від цієї загрози біля своїх національних кордонів. І ніхто не зможе обіграти клімат за рахунок політиканства", – написав він.

За його словами, Україна вітає Декларацію лідерів про користування лісами та землею, ініційовану Великою Британією.

"Відновлення та захист лісів мають бути безумовним пріоритетом. Україна вже розпочала цю роботу, і за 10 років площа лісів у нашій країні зросте на 10 мільйонів гектарів", – йдеться у тексті.

Інший важливий крок, за словами президента, який можна погодити у Глазго і який підтримує Україна, – це глобальна ініціатива зменшення викидів метану.

"Це один із найнебезпечніших парникових газів, і наукових досліджень на підтвердження цього достатньо. Так, треба враховувати реальні економічні обставини кожної країни та шукати такий шлях для реалізації спільних цілей, який сприйматиметься та підтримуватиметься суспільствами. Але клімат не може просто почекати – потрібні дії", – вважає Зеленський.

Президент зазначив, що Україна готується щороку до дедалі більше руйнівних повеней, опрацьовує необхідні кроки для боротьби з опустелюванням.