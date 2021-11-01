Рубан розповів, коли діти Києва повернуться до шкіл

Через "червону" зону адаптивного карантину в Києві всі школи перевели на дистанційку. Учні повернуться до школи тільки тоді, коли стабілізуються або знизяться показники захворюваності на COVID-19﻿. Про це розповів голова Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, повідомляє Ділова столиця.

За словами держслужбовця, на сьогодні рушійною силою захворюваності є діти та підлітки, які переносять штам коронавірусу "Дельта".

"З метою зниження зростання захворюваності саме обмеження спілкування даного колективу дітей з дорослими, а це майже 30% — понад 900 тисяч осіб (учні та педагоги) — дозволить знизити поширення епідемії в Києві. Тому на цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання" , — зазначив Рубан.

Він підкреслив, що рішення по школах буде прийматися міською комісією ТЕБ і НС після отримання даних.