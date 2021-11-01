Ніна Матвієнко розірвала стосунки із чоловіком після 50 років шлюбу

Відома українська та радянська співачка Ніна Матвієнко приголомшила своїх фанатів заявою, що вони з чоловіком Петром Гончаром більше не живуть разом. Артистка попросила його переїхати на сімейну дачу, щоб не бачити більше в своєму домі, повідомляє Обозреватель.

74-річна артистка зараз проживає в Києві з дочкою Тонею та її обранцем – музикантом Арсеном Мірзояном. Ніна не може переїхати, адже живе на пенсію 15 тисяч гривень і рідко підробляє на корпоративах, а на нове житло в неї не вистачає грошей.

Ніна Матвієнко і Петро Гончар. Джерело: Instagram @tonya_matvienko

Художник Петро Гончар переїхав на дачу в Київській області по проханню своєї дружини. Співачка пожалілася, що він нічого не робив в домі і погано заробляв.

"Я попросила чоловіка, щоб він мене покинув. Не було жодного скандалу, нічого. Було розуміння, що від нього вже жодної користі в домі" , – розповіла вокалістка.

Вона також додала, що для збереження чоловічої гідності, дозволила розповідати всім, що це він її покинув. Насправді ж, ініціатором розриву стала заслужена артистка.

Ніна Матвієнко роз'їхалася з чоловіком

Зі слів Ніни, вона змучилася відчувати себе сильною в стосунках, змучилася утримувати художника. Вона не тримає обіди та не хвилюється через розставання, бо це питання їй вже "не болить".