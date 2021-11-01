У Мексиці стався потужний вибух на нафтопроводі

На незаконному відборі з нафтопроводу у Мексиці стався вибух. Загинула одна людина, ще 15 отримали поранення. Про це, посилаючись на світові ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

"Щонайменше одна людина загинула і 15 постраждали внаслідок вибуху на незаконному відборі з трубопроводу, що належить державній нафтовій компанії Petroleos Mexicanos (Pemex), у центрально-мексиканському штаті Пуебла", - пишуть у ЗМІ.

Зазначається, що під час вибуху також було пошкоджено понад 50 будівель.