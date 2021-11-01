Розумков про участь у виборах президента: "Я не говорив "ні"

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков не відкинув участі у майбутніх виборах президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про можливість свого балотування у президенти висловився у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

На слова ведучого: "Ви ж не збираєтеся брати участь у виборах президента" Разумков відповів:

"Я хіба таке говорив? Я не говорив "ні".

Разумков прокоментував той факт, що у цьому виборчому циклі складається унікальна ситуація: вибори до Верховної Ради відбудуться раніше, ніж президентські.

"Сьогодні я, на жаль, чую багато розмов, які розпочалися всередині парламенту, всередині монобільшості, і мені це дуже не подобається, що вибори потрібно перенести на 2024 рік. І можна звернутися до Конституційного суду чи щось змінити до Конституції...

Я б не йшов цим шляхом, бо, знаючи деяких моїх колег, вони так змінять конституцію, що IX скликання Верховної Ради буде довічним, допоки його вперед ногами не винесуть. Це погана історія. Так не можна робити. Потрібно ходити до людей за мандатом довіри. Якщо правильно все робиш, то тебе знову виберуть. Неправильно робиш - тебе повернуть надвір, звідки ти прийшов", - сказав він.

Політик нагадав, коли передбачено проведення виборів до Верховної Ради згідно із законом.

"У Конституції чітко прописано: вибори мають відбуватися в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень. Іншого там немає. Єдиний випадок, який був в історії України, коли було трохи більше ніж п'ять років. Усі інші Ради працювали трохи менше. Не порушувати закону - це повинно бути законом для будь-якого політика чи чиновника.