Саакашвілі захищатиме адвокат зі США

Американський адвокат Джан Сендвідж приєднається до захисту колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, заявив журналістам адвокат екс-президента Ніка Гварамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми найближчим часом чекаємо на юриста зі США, який володіє високою кваліфікацією. Він буде головним міжнародним спікером у цій справі" , - сказав Гварамія.﻿

Наразі Саакашвілі захищають п'ять грузинських адвокатів.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Наразі він перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.