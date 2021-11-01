Дизайн інтер’єру у 2022 році: головні тренди

Бути в курсі останніх тенденцій – мрія кожного шанувальника модних інтер’єрів. ﻿Мода та тренди в дизайні інтер’єрів дуже динамічні та постійно зазнають трансформацій. Прийдешній 2022 рік також принесе за собою зміни в облаштуванні оселі, повідомляє 24 Канал.

Як стверджують дизайнери, головний та беззаперечний тренд 2022 року – мінімалізм та геометричні форми.

Варто додати в інтер’єр прості форми з прямими кутами або без них. Це можуть бути скляні чи дерев’яні елементи. Хітом нового сезону також має стати мармур.

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У сучасний мінімалізм чудово вписуються кола. Це можуть меблі з округленими краями або круглі аксесуари. Такі особливі контрастні елементи створять цікавий та інтер’єр.

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Новинкою у дизайні 2022 року також стануть предмети декору та меблі, що повторюються. У кожного вагомого елементу дизайну має бути пара, яка гармоніюватиме з ним за формою, кольором, візерунком або фактурою.

Фото Pinterest

Для розуміння вдалої стилістики майбутнього року також варто зрозуміти та переглянути дрібні деталі в інтер’єрі. Глобальні тренди завжди виникають із сукупності безлічі мікротрендів. Такими мікротрендами у 2022 році стануть натуральні матеріали, також варто очікувати повернення меблів у стилі ретро.

Фото Pinterest

У 2022 році вагома роль буде приділятися робочому простору у власній домівці. Оскільки ремоут все ще актуальний, це місце повинно бути особливо зручне та функціональне.

Щодо принтів, то для любителів стилю ретро є ще один сюрприз – повертається принт “у горошок”. Він буде актуальний як для дрібних деталей, так і для декору стін.