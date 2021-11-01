Лобода випустила новий кліп

У кліпі співачка страждає від нерозділених почуттів кохання та переживає розлучення з коханою людиною, повідомляє Корреспондент.

Співачка LOBODA (справжнє ім'я – Світлана Лобода) оголосила про прем'єру кліпу на сингл Americano, який вона випустила місяць тому. Ролик з'явився на YouTube-каналі артистки.

Режисером відеороботи став Інді Хаїт. Вона виконана у чорно-білому кольорі.

"Мені подобається ЧБ, я люблю плівку. Меланхолія, втрачені почуття, кохання, як танець і самотність, як неминучість. Усі ми - заручники цієї сили, з кожним із нас все це було. Мені захотілося розповісти про те, що відбувається після кохання. Про ті запахи і звуки, які кожен з нас забирає із собою. Про ті спогади, які назавжди вписані в ландшафт серця", - написала співачка в Instagram.

Трек Americano за чотири тижні після презентації прослухали сім мільйонів разів.