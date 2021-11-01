Гороскоп здоров'я на тиждень 1-7 листопада: яким знакам загрожують хвороби

Зірки і планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам Зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНІАН.

Овен

Ваше самопочуття не буде ідеальним, але серйозних недуг можна не побоюватися. Овнам вистачить сил на завершення поточних справ і завдань. Однак важливо берегти сили і не переробляти. Інакше до вихідних енергія може вичерпатися.

Телець

Самопочуття Тельців буде сильно залежати від харчування. Зірки радять вам дотримуватися цього тижня правильного харчування без жирної їжі і фастфуду. Не рекомендується також вживати гостру їжу і алкоголь. Не варто занадто пізно вечеряти.

Близнюки

Цей тиждень можна присвятити здоров'ю волосся. Зараз ваше волосся як ніколи добре вбирає маски, олії і бальзами. Рекомендується мити голову тільки натуральними шампунями з рослинним складом. Не забувайте носити шапку на вулиці.

Рак

Хороший тиждень для відмови від шкідливих звичок. Якщо ви курите, переїдаєте або занадто пізно лягаєте спати – почніть боротися зі своїми пристрастями. Вам допоможуть сила волі і підтримка близьких.

Лев

Вашою головною проблемою на цьому тижні будуть нерви. Ніякі серйозні хвороби вам не загрожують, але ви можете начитатися страшних діагнозів в Інтернеті. Поменше накручуйте себе і не слухайте схвильованих родичів.

Діва

Ваші ніс і горло зараз дуже вразливі. Бережіть їх від переохолодження і обов'язково одягайтеся по погоді. Якщо ви приймаєте будь-які ліки – ні в якому разі не припиняйте курс раніше покладеного. У п'ятницю будьте обережні з вогнем і окропом.

Терези

На цьому тижні Терези будуть вельми ледачими і зневажливими до здоров'я. Зірки закликають вас проявити силу волі і бути відповідальними. На вихідних треба стежити за артеріальним тиском.

Скорпіон

В першу половину тижня рекомендується їсти легку овочеву їжу, молочні продукти і рибу. У четвер і п'ятницю знизьте до мінімуму фізичні навантаження. А ось на вихідних фізкультура буде корисна.

Стрілець

Якщо ви відчуваєте нездужання або підозрюєте захворювання – не відкладайте похід до лікаря. Чим пізніше ви звернетеся до фахівця, тим серйознішими будуть наслідки. Також не варто захоплюватися самолікуванням.

Козеріг

Козероги можуть зрадіти – з усіх знаків Зодіаку ваше здоров'я буде найміцнішим. Скористайтеся цим прекрасним часом, щоб вирішити нагальні завдання. Постарайтеся більше ходити пішки.

Водолій

Для гарного самопочуття Водоліям необхідний здоровий сон. Лягайте спати в один і той же час доби, і спіть не менше 7 годин. Якщо у вас є проблеми зі сном, спробуйте поміняти подушку або провітрювати кімнату.

Риби

Тиждень чудово підходить для косметологічних процедур і відвідування салону краси. Ваше волосся і шкіра добре вбирають маски і бальзами. Також на цьому тижні рекомендується сходити до стоматолога.