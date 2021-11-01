Україна вийшла на плато COVID-госпіталізацій

Після тримісячного зростання Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID-19. При цьому захворюваність зафіксувалася на високих цифрах, пише Сергій Новиков, РБК-Україна.

"Темпи вакцинації в Україні приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні знаходиться на плато після більш ніж тримісячного зростання" , - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.﻿

За його словами, завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів, але це тільки перші результати.