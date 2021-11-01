Xiaomi похвалилася феноменальним стартом продажів Redmi Note 11

Як повідомили у компанії, всього за годину було продано понад 500 000 одиниць лінійки Redmi Note 11, повідомляє Сьогодні.

Більше того, Xiaomi також повідомила, що всього за 1 хвилину і 45 секунд після початку продажу їй вдалося продати продукції на суму понад 2 мільярди юанів (близько 310 мільйонів доларів). Менш ніж за годину обсяг продажів подвоївся.

У лінійці три моделі – Redmi Note 11, Note 11 Pro та Note 11 Pro+.

Note 11 Note 11 Pro Note 11 Pro+ Екран 6,6'' (2400×1080) 90 Гц 6,67'' (2400×1080) 120 Гц 6,67'' (2400×1080) 120 Гц Процесор MediaTek Dimensity 810 5G MediaTek Dimensity 920 5G MediaTek Dimensity 920 5G Камера 50 Мп+8Мп 108Мп+8Мп+2Мп 108Мп+8Мп+2Мп Фронтальна камера 16 Мп 16 Мп 16 Мп ОС Android 11 Android 11 Android 11 Батарея 5000 мАг (33 Вт) 5160 мАг (67 Вт) 4500 мАг (120 Вт) Оперативна пам'ять 4/8 Гб 6/8 Гб 6/8 Гб Зберігання 128/256 Гб 128/256 Гб 128/256 Гб

Вартість базової моделі Redmi Note 11 4/128 Гб починається зі 187 доларів, а топова модель у лінійці – Redmi Note 11 Pro 8/256 Гб – коштує 359 доларів.