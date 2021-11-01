Xiaomi похвалилася феноменальним стартом продажів Redmi Note 11
Як повідомили у компанії, всього за годину було продано понад 500 000 одиниць лінійки Redmi Note 11, повідомляє Сьогодні.
Більше того, Xiaomi також повідомила, що всього за 1 хвилину і 45 секунд після початку продажу їй вдалося продати продукції на суму понад 2 мільярди юанів (близько 310 мільйонів доларів). Менш ніж за годину обсяг продажів подвоївся.
У лінійці три моделі – Redmi Note 11, Note 11 Pro та Note 11 Pro+.
|Note 11
|Note 11 Pro
|Note 11 Pro+
|Екран
|6,6'' (2400×1080) 90 Гц
|6,67'' (2400×1080) 120 Гц
|6,67'' (2400×1080) 120 Гц
|Процесор
|MediaTek Dimensity 810 5G
|MediaTek Dimensity 920 5G
|MediaTek Dimensity 920 5G
|Камера
|50 Мп+8Мп
|108Мп+8Мп+2Мп
|108Мп+8Мп+2Мп
|Фронтальна камера
|16 Мп
|16 Мп
|16 Мп
|ОС
|Android 11
|Android 11
|Android 11
|Батарея
|5000 мАг (33 Вт)
|5160 мАг (67 Вт)
|4500 мАг (120 Вт)
|Оперативна пам'ять
|4/8 Гб
|6/8 Гб
|6/8 Гб
|Зберігання
|128/256 Гб
|128/256 Гб
|128/256 Гб
Вартість базової моделі Redmi Note 11 4/128 Гб починається зі 187 доларів, а топова модель у лінійці – Redmi Note 11 Pro 8/256 Гб – коштує 359 доларів.