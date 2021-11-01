Арахамія назвав причину відставки Тарана

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив наміри провести кадрові ротації в Кабінеті міністрів. Нинішній міністр оборони Андрій Таран поступиться місцем Олексію Резнікову через стан здоров'я і необхідність проводити швидкі реформи, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"По пану Резнікову, я думаю, що всі розуміють, що у сфері оборонних закупівель істотно змінилися правила... і Міністерство оборони потребує різких змін. За погодженням з паном Тараном, тому що у нього стан здоров'я в тому числі, і зараз потрібен турбо-режим у Міністерстві оборони, треба було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити всі ці зміни. Ну і фактично пан Резніков уже довів свій професіоналізм, дипломатію і має репутацію серед міжнародних партнерів" , - зазначив Арахамія під час брифінгу.﻿