Лавров звинуватив Україну у втягуванні РФ у провокації на Донбасі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українська влада хоче створити провокаційну ситуацію на Донбасі. Про це він сказав у ефірі телеканалу "Росія 24".

На його думку, після створення такої ситуації Україна спровокує РФ на застосування сили.