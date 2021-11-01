Лавров звинуватив Україну у втягуванні РФ у провокації на Донбасі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українська влада хоче створити провокаційну ситуацію на Донбасі. Про це він сказав у ефірі телеканалу "Росія 24".
На його думку, після створення такої ситуації Україна спровокує РФ на застосування сили.
"Але, повертаючись до України, до нормандського формату, - так, загострення очевидно, спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від ополчення, і, напевно, втягнути Росію в якісь силові дії, вони спостерігаються", - сказав голова. російського МЗС.