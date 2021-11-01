Для будівництва сміттєпереробних заводів потрібні інвестори – Абрамовський

Президент Володимир Зеленський колись зробив сміливу заяву про те, що в кожній області потрібно побудувати сміттєпереробний завод. Про це нагадав міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прозвучала така теза, що потрібно було побудувати, точніше почати будувати, сміттєпереробні заводи. У президента є ідея побудувати 25 таких заводів. У кожній області заводу переробному або спалювальному. Там більше, виходячи з вартості, звучало, що це сміттєспалювальні заводи", – розповів Абрамовський.

Однак, міністр зазначив, що в нього інша думка щодо цього.