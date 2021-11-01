Для будівництва сміттєпереробних заводів потрібні інвестори – Абрамовський
Президент Володимир Зеленський колись зробив сміливу заяву про те, що в кожній області потрібно побудувати сміттєпереробний завод. Про це нагадав міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прозвучала така теза, що потрібно було побудувати, точніше почати будувати, сміттєпереробні заводи. У президента є ідея побудувати 25 таких заводів. У кожній області заводу переробному або спалювальному. Там більше, виходячи з вартості, звучало, що це сміттєспалювальні заводи", – розповів Абрамовський.
Однак, міністр зазначив, що в нього інша думка щодо цього.
"Ми повинні, як держава, створити умови для інвесторів. Не будувати за рахунок державних чи місцевих коштів, а створити відповідні умови та залучити інвестиції. Міжнародні інвестори дуже чекають таких умов. Це відповідне регулювання (закон та вторинне законодавство), тарифна політика, гарантія надходження відходів на підприємство. У держави грошей на все не вистачить, їх не потрібно. Функція держави в іншому", – пояснив він.