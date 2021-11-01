Лікарі пояснили, чому небезпечно підніматися сходами бігом
Багато людей активно користуються сходами для профілактики гіподинамії, проте мало хто знає, що насправді є лише один правильний спосіб по ній підійматися. Якщо робити це неправильно, можна лише погіршити стан деяких груп м'язів і довести себе до задишки, повідомляє Російська газета.
Про це розповів японський ортопедичний хірург Ютака Хіраїдзумі з майже 40-річним досвідом роботи. Він пояснив, що коли людина піднімається сходами, вона обов'язково повинна робити це, контролюючи центр ваги, тобто тримати її точно над ногами, не нахилятися вперед і не бігти.
Закономірна реакція організму на підйом бігом сходами – це задишка та біль у ногах. Річ утому, що, коли ви нахиляєтеся вперед, прискорюючись на сходах, збільшується навантаження на м'язи навколо кульшових та колінних суглобів, які підтримують верхню частину тулуба, і ви швидше втомлюєтеся, з'являється м'язовий біль.
"Важливо зберігати збалансовану поставу при підйомі та спуску сходами. Якщо ви користуватиметеся сходами правильно, то природним чином зміцніть антигравітаційні м'язи і корпус", - каже ортопед, маючи на увазі м'язи гомілок, стегон, живота, грудей та шиї, які скорочуються утримання тіла у рівновазі. Для цього розпряміться та дивіться вперед, а не на ноги", - цитує лікар.