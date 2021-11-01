Лікарі пояснили, чому небезпечно підніматися сходами бігом

Багато людей активно користуються сходами для профілактики гіподинамії, проте мало хто знає, що насправді є лише один правильний спосіб по ній підійматися. Якщо робити це неправильно, можна лише погіршити стан деяких груп м'язів і довести себе до задишки, повідомляє Російська газета.

Про це розповів японський ортопедичний хірург Ютака Хіраїдзумі з майже 40-річним досвідом роботи. Він пояснив, що коли людина піднімається сходами, вона обов'язково повинна робити це, контролюючи центр ваги, тобто тримати її точно над ногами, не нахилятися вперед і не бігти.

Закономірна реакція організму на підйом бігом сходами – це задишка та біль у ногах. Річ утому, що, коли ви нахиляєтеся вперед, прискорюючись на сходах, збільшується навантаження на м'язи навколо кульшових та колінних суглобів, які підтримують верхню частину тулуба, і ви швидше втомлюєтеся, з'являється м'язовий біль.