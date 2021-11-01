ООН оцінила дефіцит Пенсійного фонду України
Дефіцит Пенсійного фонду України вже наближається до 170 млрд грн, повідомляє Ділова столиця.
"Кожен має право на соціальне забезпечення, у тому числі на пенсію для забезпечення соціального захисту у старості", — пише пресслужба Моніторингової місії ООН у Facebook.
Представництво ООН зазначає, що наразі до державної пенсійної системи внески сплачуються лише для 36% населення віком 15-64 років.
"Україна посідає перше місце в Європі та четверте у світі за обсягами зайнятості через цифрові платформи. Три чверті онлайн-працівників не зареєстровані й не охоплені системами соціального забезпечення", — пише пресцентр ООН.
У Моніторинговій місії заявляють, що пенсійна реформа має знайти рішення, які дозволять повністю реалізувати право на соціальне забезпечення в Україні.
"Розширення охоплення пенсійної системи, відмова від прив'язки пенсійних виплат до реєстрації як внутрішньо переміщених осіб та інклюзивний національний діалог щодо майбутнього пенсійної системи — це ключові сфери пенсійної реформи, які, на нашу думку, мають бути пріоритетними для влади", — ідеться в повідомленні.