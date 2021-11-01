ООН оцінила дефіцит Пенсійного фонду України

Дефіцит Пенсійного фонду України вже наближається до 170 млрд грн, повідомляє Ділова столиця.

"Кожен має право на соціальне забезпечення, у тому числі на пенсію для забезпечення соціального захисту у старості", — пише пресслужба Моніторингової місії ООН у Facebook.

Представництво ООН зазначає, що наразі до державної пенсійної системи внески сплачуються лише для 36% населення віком 15-64 років.

"Україна посідає перше місце в Європі та четверте у світі за обсягами зайнятості через цифрові платформи. Три чверті онлайн-працівників не зареєстровані й не охоплені системами соціального забезпечення" , — пише пресцентр ООН.

У Моніторинговій місії заявляють, що пенсійна реформа має знайти рішення, які дозволять повністю реалізувати право на соціальне забезпечення в Україні.