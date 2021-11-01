ООН оцінила дефіцит Пенсійного фонду України

ООН оцінила дефіцит Пенсійного фонду України

Дефіцит Пенсійного фонду України вже наближається до 170 млрд грн, повідомляє Ділова столиця.

"Кожен має право на соціальне забезпечення, у тому числі на пенсію для забезпечення соціального захисту у старості", — пише пресслужба Моніторингової місії ООН у Facebook.

Представництво ООН зазначає, що наразі до державної пенсійної системи внески сплачуються лише для 36% населення віком 15-64 років.

"Україна посідає перше місце в Європі та четверте у світі за обсягами зайнятості через цифрові платформи. Три чверті онлайн-працівників не зареєстровані й не охоплені системами соціального забезпечення", — пише пресцентр ООН.

У Моніторинговій місії заявляють, що пенсійна реформа має знайти рішення, які дозволять повністю реалізувати право на соціальне забезпечення в Україні.

"Розширення охоплення пенсійної системи, відмова від прив'язки пенсійних виплат до реєстрації як внутрішньо переміщених осіб та інклюзивний національний діалог щодо майбутнього пенсійної системи — це ключові сфери пенсійної реформи, які, на нашу думку, мають бути пріоритетними для влади", — ідеться в повідомленні.

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