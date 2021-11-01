Xpeng представила ультрашвидкісну зарядну станцію

Зарядна система X-Power має робочу потужність у 480 кВт, що дозволяє отримати близько 200 кілометрів запасу ходу за п'ять хвилин заряджання, повідомляє 24 Канал.

В ході спеціального заходу “День технологій” китайська компанія Xpeng представила швидкісну зарядну систему X-Power, яка дозволяє в рази швидше відновлювати енергетичний запас в акумуляторах електромобілів. Система працює на потужності у 480 кВт, тоді як основна маса терміналів у Китаї заряджає машини з потужністю від 60 до 180 кВт.

Швидкісний термінал Xpeng має вбудовану систему контролю безпеки та захищений від води та бруду за стандартом IP67.

Xpeng не уточнює, коли такі швидкісні зарядні термінали з’являться на дорогах. Поки що китайська компанія пропонує власникам своїх електрокарів власну мережу зарядних станцій зі звичайними терміналами (таких у Китаї налічується 1648) та швидкісними – таких поки 439.

Нагадаємо, у той же “День технологій” компанія Xpeng представила свій повітряний транспорт – дві моделі пасажирських апаратів з вертикальним зльотом і посадкою, один з яких являє собою летючий автомобіль-трансформер.