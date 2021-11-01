Генсек ООН і Джо Байден розчаровані G20
Саміт країн "Великої двадцятки" (G20) пройшов у ці вихідні в Римі (Італія). Генсек ООН Антоніу Гутерріш та президент США Джо Байден уже прокоментували саміт, повідомляє Сьогодні.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш написав у Twitter, що зустріч країн G20 не виправдала його надій.
Учасники зустрічі "групи двадцяти" за підсумками дводенних обговорень у Римі досягли угоди лише про обмеження глобального потепління на рівні півтора градусів Цельсія, проте визнали, що досягнення цієї мети вимагатиме значних та ефективних заходів усієї світової спільноти. А у світової спільноти дуже багато розбіжностей.
"Хоча я вітаю відданість G20 рішенням світового масштабу, я залишаю Рим з нездійсненими надіями, але принаймні вони не поховані", – резюмував Антоніу Гутерріш.
Про те, що мети щодо клімату не було досягнуто, заявив за підсумком G20 і президент США Джо Байден.
"Існує причина, через яку люди мають бути розчаровані. Я сам розчарований", – розповів лідер США.
За словами Байдена, його головне розчарування на G20 пов'язане з позиціями Росії та Китаю, які
"де-факто не з'явилися з погляду будь-яких зобов'язань мати справу зі зміною клімату".
Єдиний позитивний момент – провідні економіки світу ухвалили угоду про припинення субсидування вугілля. Байден закликав сконцентруватися на тому,
"що не робить Китай, чого не робить Росія, чого не робить Саудівська Аравія".