Форвард Зорі на порозі до клубу Реброва

Олександр Гладкий у матчі проти харківського Металіста 1925 року відзначився дублем. На його рахунку 98 голів у чемпіонаті України, повідомляє Сьогодні.

Луганська Зоря у матчі 13-го туру розгромила на виїзді "Металіст 1925" з рахунком 6:1. Два результативні удари на свій рахунок записав Олександр Гладкий.

Тепер 34-річному нападнику не вистачає ще двох голів, щоб поповнити клуб бомбардирів Сергія Реброва. Нагадаємо, що перепусткою до елітного клубу бомбардирів є сто голів у чемпіонаті України.

З чинних футболістів, які виступають в УПЛ, у клубі Реброва два форварди – Євген Селезньов (116) та Жуніор Мораєс (102).

Клуб бомбардирів Сергія Реброва

1-2. Сергій Ребров – 123 голи (10 – Шахтар, 113 – Динамо) 1-2. Максим Шацьких – 123 голи (96 – Динамо, 22 – Арсенал, 5 – Говерла) 3. Євген Селезньов – 116 голів (24 – Шахтар, 19 – Арсенал, 68 – Дніпро, 5 – Колос) 4. Андрій Воробей – 105 голів ( 80 – Шахтар, 12 – Дніпро, 9 – Арсенал, 4 – Металіст) 5. Жуніор Мораєс – 102 (22 – Динамо, 35 – Металург (Донецьк), 45 – Шахтар)

Кандидати у члени клубу:

6. Андрій Ярмоленко – 99 голів (99 – Динамо) 7. Олександр Гладкий – 98 голів (1 – Металіст, 14 – Харків, 41 – Шахтар, 2 – Дніпро, 23 – Карпати, 2 – Чорноморець, 15 – Зоря) 8. Олександр Гайдаш – 95 голів (85 – Таврія, 10 – Маріуполь) 9-10. Марко Девіч – 90 голів (2 – Волинь, 4 – Шахтар, 84 – Металіст) 9-10. Сергій Мізін – 90 голів (16 – Динамо, 8 – Дніпро, 2 – Чорноморець, 25 – Карпати, 7 – Кривбас, 8 – Металіст, 24 – Арсенал)

Нагадаємо, що форвард закарпатського Мінаю Євген Селезньов мріє побити рекорд Сергія Реброва та Максима Шацьких (в обох по 123 голи). Для цього 36-річному футболісту необхідно забити ще 8 м'ячів. Але поки що прославленому форварду ніяк не вдається зняти прокляття – ось уже десять матчів він не може забити гол.

Селезньов знову не забив за Мінай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Додамо, що сьогодні, 1 листопада, у поєдинку 13 туру УПЛ Мінай на виїзді зіграє проти Дніпра-1.