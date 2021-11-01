ДТЕК у жовтні збільшив постачання вугілля на ТЕС

У жовтні обсяг постачання вугілля на ТЕС збільшився на 20% до 1,6 млн тонн, основне зростання забезпечили постачання на ТЕС компанії "ДТЕК Енерго" - 17%, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики про постачання вугілля на ТЕС за жовтень 2021 року та жовтень 2020 року.

У жовтні 2021 року на українські ТЕС надійшло 1,36 млн. тонн вугілля українського видобутку та 235 тис.тонн імпортного вугілля.

На станції ДПЕК було поставлено 1,2 млн. тонн, на державні ТЕС - 292 тис. тонн, на Слов'янську ТЕС компанії "Донбасенерго" - 105 тис. тонн.

Нагадаємо, починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює лише 3. Приватні компанії зазнають навантаження 27-29 блоками щодня.

Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля.

У серпні ситуація стабілізувалася та приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Проте державні ТЕС імпорт почали лише у жовтні через що дефіцит вугілля посилився.