Вчені навчилися визначати коронавірус по диханню

Вчені Центру постгеномних технологій у Росії придумали прилад, здатний за 10-20 секунд визначити коронавірус по диханню людини. Проект називається "Електронний ніс", повідомляє Російська газета.

"Так, людині достатньо буде видихнути в спеціальний розтруб, і прилад визначить, хвора людина на COVID-19 чи ні" , - каже керівник Центру Герман Шипулін.

Він пояснив, що інфіковані коронавірусом видихають особливі сполуки, саме на них і реагуватиме "електронний ніс". Надалі такі прилади можуть з'явитися у місцях масового скупчення людей.